شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الطاقة العراقية تصد هجوم لداعش على حقول "علاس النفطى" فى صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شرطة الطاقة العراقية، عن صد تعرض لتنظيم "داعش" على حقول علاس النفطى فى صلاح الدين.

ووفقا لقناة السومرية، قالت الشرطة فى بيان، إن أبطالنا فى حقول صلاح الدين (جبال علاس) المقر الجوال، يصدون تعرضا جبانا لعصابات داعش الإرهابى على حقول علاس النفطى.

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وأضاف البيان: "حاولت العصابات التقرب من الحقول لكن سواعد أبطالنا حالت دون ذلك وتم ردعهم بقوة".