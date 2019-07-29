شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثى الإرهابية تخطف خمس نساء فى محافظة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدمت ميلشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، على اختطاف خمس نساء فى محافظة البيضاء وسط اليمن.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، نقلا عن موقع "سبتمبر" التابع للجيش اليمنى، عن شهود عيان أن عناصر المليشيا خطفت خمس نساء فى أحد حواجز التفتيش بمدينة رداع بعد إنزالهنّ بالقوة من شاحنات تقل ركابًا قادمة من صنعاء وتم اقتيادهن إلى أماكن مجهولة.

وبحسب الشهود فإن عناصر الميلشيا أجبروا سائق الحافلة على المغادرة، بعد رفضهم إطلاق سراح النساء.