سوني تطور "تكييف" يمكن ارتداؤه بالملابس للتغلب على ارتفاع الحرارة

أعلنت شركة سوني عن جهاز (Reon Pocket)، وهو جهاز تبريد وتدفئة صغير بحجم البطاقة المصرفية يمكنك ارتداؤه مثل مكيف الهواء المحمول.

ويوجد الجهاز حاليًا على موقع سوني للتمويل الجماعي، حيث تبدأ الأسعار من 12760 ين ياباني (زهاء 117 دولارًا)، وتصل إلى 19030 ين ياباني (زهاء 175 دولارًا)، وذلك اعتمادًا على النسخة وعدد القمصان الداخلية التي ترغب في شرائها.

وإضافة إلى وظيفة التبريد خلال الأيام الحارة، فإن بإمكان الجهاز، الذي يوضع في قميص داخلي مخصص بفتحة ليكون مواجهًا لرقبتك، تدفئتك خلال فصل الشتاء.

ويعمل الجهاز بتقنية البلوتوث مُستخدمًا التبريد الكهربائي الحراري، ويتصل بتطبيق ذكي على الهاتف المحمول لتشغيل التبريد الفوري أو التدفئة.

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ويشير موقع منتج سوني إلى أنه أجرى المئات من عمليات المحاكاة، حيث بإمكانك استخدام الجهاز في الأيام الحارة لتقليل درجة حرارة الجسم بمقدار 13 درجة مئوية (23 درجة فهرنهايت).