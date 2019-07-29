شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يصدر قراراً بتشكيل «أكاديمية أبوظبي» وجامعة محمد الخامس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتشكيل مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي الحكومية برئاسة سارة مسلم.

وأصدر سموه قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة محمد الخامس أبوظبي برئاسة الدكتور محمد الكعبي.

من جهة أخرى، أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإلغاء رسم خدمة رد التأمين والمطبق عند إعادة تصدير البضائع المدخلة مؤقتاً والبالغ 1% من قيمة الإرسالية، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الشركات.

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