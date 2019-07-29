الإمارات تكافح الأوبئة في اليمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زودت دولة الإمارات مستشفى «حيس» في الساحل الغربي اليمني، بشحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية لمعالجة الحالات المرضية الناتجة عن انتشار وباء الكوليرا والملاريا في مدينة حيس، وعدد من المناطق المجاورة لها.

وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، إن الهلال تلقى نداء استغاثة من مكتب الصحة بحيس، لتوفير مساعدات علاجية عاجلة لمواجهة الأعداد المتزايدة من حالات الإصابة بوباء الكوليرا، وتمت تلبية هذا النداء من خلال توفير كميات كبيرة من الأدوية اللازمة لمعالجة الحالات المرضية التي تأتي إلى مستشفى حيس، من داخل المدينة ومناطق أخرى تابعة للمديرية.

وأوضح الدكتور وائل حمنة، مدير مستشفى حيس العام، أن الإمارات قامت بإنقاذ المواطنين من خطر الوباء، من خلال كميات العلاجات التي وصلت في الوقت المناسب، مضيفاً أن هذا الموقف الإنساني وهذا الدعم السخي سيعمل على مواجهة خطر وباء الكوليرا، وغيره من الأمراض والأوبئة الأخرى التي تشكل خطراً على حياة المواطنين.

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وفي السياق، واصلت فرق الهلال الاماراتي تسيير قوافل الإغاثة والإيواء وشحنات الأدوية والمستلزمات الطبية لمحافظة الضالع.

وثمن محافظ الضالع جهود الامارات المستمرة لدعم المحافظة وإغاثة سكانها.. مؤكداً أن الهلال الأحمر كان سباقاً في تقديم العون والمساعدة لمستشفى النصر العام، الذي يعد المرفق الصحي الوحيد، الذي يقدم خدماته لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة لها، مشيراً إلى أن شحنات المساعدات الدوائية والطبية، أسهمت بشكل كبير في استمرارية عمل المشفى ومواصلة تقديم خدماته رغم الظروف الصعبة. وتكلل الدعم المقدم من دولة الإمارات في الجانب الصحي بتسليم مكتب الصحة بالضالع شحنة أدوية ومستلزمات طبية عبر المركز الوطني للإمداد الدوائي التابع لوزارة الصحة اليمنية..كما تم تزويد مستشفى النصر العام بعدد 655 أسطوانة أكسجين، ودعمه بأدوية ومستلزمات طبية على أربع مراحل، إلى جانب إنشاء وتجهيز وتزويد المستشفى الميداني بالضالع بالأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.

واستهدفت المواد الغذائية والإيوائية أسر الشهداء والنازحين والمتضررين من مختلف مناطق محافظة الضالع، حيث تم تقديم أكثر من 26 ألف سلة غذائية استفاد منها ما يقارب 184 ألف نسمة وتوزيع 1800 كسوة عيد لأسر الشهداء بالضالع وتوزيع 20 براد ماء إلى جانب تقديم 430 خيمة و65 خزان مياه. (وام)