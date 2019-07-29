استقبال أبطال شطرنج العرب بالورود في مطار الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفت الأسرة الشطرنجية بالإنجاز الكبير الذي حققه منتخب الإمارات الوطني للشطرنج بالفوز بلقب بطل العرب بعدما احتل المركز الأول في بطولة العرب الفردية التي أسدل عليها الستار مساء الجمعة الماضي في الأردن، متفوقاً على جميع المنتخبات العربية المشاركة بعدما حصد لاعبونا ولاعباتنا 14 ميدالية ملونة منها 5 ذهبيات و3 فضيات و6 برونزيات.

جاءت الاحتفالية خلال استقبال المنتخب بمطار الشارقة الدولي فور وصوله من العاصمة الأردنية عمان أمس الأول، بحضور خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة ومهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد للاتحاد، وهشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور عبدالله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج، وأمينة الجسمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وحسن الرمسي مدير المراسم في الهيئة العامة للرياضة.

كما حضر عدد من أولياء الأمور ليتحول الاستقبال إلى احتفالية كبيرة بالإنجاز العربي بعدما قام الحضور بتطويق أعناق اللاعبين واللاعبات بالورود.

وأعربت فوزية عباس رئيس الجهاز الفني بالاتحاد والتي رافقت الوفد في البطولة عن سعادتها الكبيرة بالإنجاز العربي الذي جاء بجهد مشترك من اللاعبين واللاعبات والاتحاد والأندية وأيضاً الدور الكبير لأولياء الأمور.

وأهدت فوزية عباس الإنجاز إلى القيادة الرشيدة التي تدعم الرياضة والرياضيين ودائماً ما تحفز أبطالنا في كل الألعاب للفوز بالمركز الأول وهو ما حققناه في البطولة وسط منافسة شديدة من المنتخبات العربية التي نافست بشرف مع منتخبنا.

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وأشادت رئيس الجهاز الفني بالاتحاد بالروح العالية للاعبين واللاعبات وإصرارهم على تحقيق الميداليات وصدارة الفئات السنية المختلفة بالإضافة إلى التزامهم التام خلال البطولة، مؤكدة أن الإنجاز العربي يمثل قوة دفع كبيرة في البطولة الخارجية خاصة أن هناك أكثر من حدث خارجي ينتظر منتخبنا.

وكان منتخبنا نجح في إحراز 5 ميداليات ذهبية جاءت عن طريق عمران الحوسني تحت 20 سنة وعمار السدراني تحت 16 سنة ووافية درويش فئة تحت 16 سنة إناث ولطيفة الدرمكي في فئة تحت 14 سنة إناث وراشد حسين الحمادي في فئة تحت 8 سنوات.

ونال منتخبنا أيضاً 3 ميداليات فضية عن طريق عائشة سيف آل علي في فئة تحت 16 سنة، وفاطمة سيف آل علي فئة تحت 14 سنة إناث، وحمد ناصر الشامسي في فئة تحت 12 سنة أولاد.

كما فاز منتخبنا بست ميداليات برونزية عن طريق وديمة الكلباني تحت 20 سنة للفتيات وعائشة سرحان المعيني تحت 18 سنة وفاطمة سيف تحت 14 سنة وسلطان الزعابي تحت 18 سنة وحمد عصام في فئة تحت 16 سنة ومحمد سعيد اليليلي في فئة تحت 14 سنة ليحصد منتخبنا المركز الأول في الترتيب العام متفوقاً على الجزائر التي حصدت المركز الثاني برصيد 16 ميدالية منها 4 ذهبيات و5 فضيات و7 برونزيات، وجاء في المركز الثالث منتخب لبنان برصيد 6 ميداليات والأردن الرابع برصيد 5 ميداليات والعراق وسوريا في المركز الخامس برصيد 3 ميداليات، ثم فلسطين بذهبية وتونس بفضية وبرونزية، والمغرب الأخير برصيد برونزية واحدة.

وشاركت الإمارات بعدد 20 لاعباً من لاعبي المنتخبات الوطنية في كافة المراحل السنية، وكذلك شارك عدد من لاعبي الأندية الشطرنجية في الدولة.