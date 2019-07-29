بوتين: سنواصل تحديث البحرية الروسية ل«الردع»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت روسيا، أمس الأحد، احتفالات عسكرية ضخمة، بمناسبة «يوم الأسطول»، حيث شاركت 43 سفينة عسكرية وغواصة، و41 طائرة، في العروض التي شهدتها مدينتي سان بطرسبورج وكرونشتادت، وذلك بحضور الرئيس فيلاديمير بوتين الذي أكد عزم بلاده على مواصلة العمل لتطوير القوات البحرية، بعدما جري تحديث 60% من أسلحتها، مشدداً على جاهزيتها لردع أي عدوان.

وشاركت في الفعالية أحدث سفن الأسطول الروسي، وبينها الفرقاطة «الأميرال كاساتونوف» والسفينة الحربية «غريمياتشي» والسفينتان الصاروخيتان الصغيرتان «ميتيشي» و«سيربوخوف»، والسفينة المضادة للغواصات «سيفيرومورسك» والمجموعات التكتيكية من القوارب المكافحة للتخريبات، وكذلك الغواصة الذرية «سمولينسك».

وأكد بوتين في مدينة سان بطرسبورج أمس، عزم بلاده على مواصلة العمل لتحديث سلاح البحرية، لافتاً إلى تحديث 62% من الأسلحة والتجهيزات في البحرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء «تاس» عن بوتين قوله، إن من واجبات الدولة توسيع نطاق القوة البحرية، مشيراً إلى أن هذا الأمر شرط لازم لتعزيز أمن روسيا وشعبها.

وقال بوتين: «أسطولنا البحري والقوات البحرية تضمن وتحمي أمن بلادنا ومصالحها الوطنية، وهو قادر على صد وردع أي عدو كان.وإن روسيا ستقوم في المستقبل ببناء أسطول نادر من حيث قدراته».

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ويجري الاحتفال ب«يوم البحرية» الروسية على نحو تقليدي، بإقامة استعراضات في مدن عدة في شهر يوليو/‏ تموز من كل عام. وتشمل الاستعراضات تقديم سفن حربية وعرض تدريبات عسكرية، ويقام الحفل المركزي في مدينة سان بطرسبورج.

وتحدث بوتين في وقت سابق مع الناجين من طاقم غواصة لأبحاث البيئة البحرية والمياه العميقة، تعرضت لحريق مطلع الشهر الجاري، ما أودى بحياة 14 بحاراً.

على صعيد آخر، انتقد الاتحاد الأوروبي في بيان أمس الأول، اعتقال الشرطة الروسية أكثر من ألف شخص خلال تظاهرة للمعارضة في موسكو طالبت بانتخابات حرة. وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موجيريني: إن «هذه التوقيفات والاعتماد غير الملائم للقوة ضد متظاهرين مسالمين توجه مرة أخرى إساءة بالغة إلى حريات التعبير الأساسية، وتشكيل الجمعيات، وعقد الاجتماعات».

وأضافت في بيانها: «ننتظر من السلطات الروسية أن تحترم التزاماتها حيال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والالتزامات الدولية الأخرى عندما ستنظم الانتخابات المحلية المقبلة».

في سياق متصل، صرح رئيس الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري والفني في روسيا، دميتري شوجاييف، أمس، بأن المرحلة الثانية من توريد «إس-400» إلى تركيا ستتم خلال الأشهر المقبلة. ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» عن شوجاييف قوله أمس: «عمليات التسليم ستتم في مواعيدها المحددة، خلال الأشهر المقبلة».(وكالات)