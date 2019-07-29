شكرا لقرائتكم خبر عن «أسرار الطعام» على «ناشيونال جيوجرافيك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «ناشيونال جيوجرافيك أبوظبي» التابعة ل «أبوظبي للإعلام» إطلاق أحدث عروضها جوردون رامزي: أسرار الطعام، والذي يقدمه الشيف العالمي جوردون رامزي ويصطحب من خلاله المشاهدين في رحلة حول العالم للتعرف على أشهر الأكلات وخوض مُغامرات. تُبث السلسلة المكونة من ست حلقات للمرة الأولى يوم 5 أغسطس المُقبل، وتدور أحداث حلقات «أسرار الطعام» في دول مُختلفة يزورها رامزي للتعرف أكثر على ثقافاتها.

وقال المدير العام ونائب رئيس مجموعة شبكات فوكس، سانجاي راينا: نحن سعداء بتقديم سلسلة جديدة لجوردون رامزي لمُشاهدينا في الشرق الأوسط.

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