شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: اتفاق على وقف إطلاق النار مع جناحي «الحركة الشعبية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”، وكالات

أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أنه توصل إلى اتفاق مع جناحي الحركة الشعبية «شمال» في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان جنوبي البلاد، يقضي بوقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح المسجونين سياسياً من الحركات المسلحة، وفتح المسارات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي المتضررة من الحرب، فيما أفادت الوساطة الإفريقية للسودان بأنه تم تأجيل الاجتماع بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، بشأن الإعلان الدستوري إلى اليوم الاثنين، وذلك بموافقة الطرفين، وفقاً ل«سكاي نيوز عربية».

وعاد إلى الخرطوم، أمس، نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير ب«حميدتي» والوفد المرافق له من جوبا، عاصمة جنوب السودان، بعد زيارة استغرقت يومين بدعوة من الرئيس سلفاكير ميارديت.

واجتمع حميدتي في جوبا، حيث رافقه إلى هناك لأول مرة، وفد من قوى التغيير ضم القياديان إبراهيم الأمين، وأحمد الربيع، مع مالك عقار، وغاب قائد الجناح الآخر بالحركة عبد العزيز الحلو، الذي أوفد مبعوثين حضروا اللقاء.

وقال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري شمس الدين كباشي، في تصريحات عقب عودة الوفد للخرطوم، إنه تم الاتفاق مع الحركات المسلحة على وقف إطلاق النار الدائم، وإطلاق سراح المسجونين سياسياً من الحركات المسلحة، وفتح المسارات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي المتضررة من الحرب.

وأضاف كباشي أن اللقاء كان إيجابياً ومثمراً، حيث شددت الأطراف على ضرورة تشكيل الحكومة الانتقالية لملء الفراغ الدستوري في البلاد.

وأشار إلى أن سلفاكير راعي المفاوضات، شدد خلال اللقاءات، على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة من أجل الوصول إلى صيغة نهائية للاستقرار السياسي بالسودان، خاصة أن الدولتين تربطهما علاقات تاريخية وأزلية مشتركة، وتبادل مصالح.

وعزا كباشي عدم مشاركة الحلو في مفاوضات جوبا، لمرضه، موضحاً أنهم التمسوا جدية الحركات المسلحة في الوصول إلى سلام واستقرار في السودان، خاصة بعد تأكيدهم لوقف العدائيات ووقف إطلاق النار الدائم.

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وأشار إلى أن كل الأطراف أمنت على رعاية الرئيس سلفاكير للعملية السلمية، واهتمامه بقضايا السلام والاستقرار في البلاد.

من جانبه، قال الأمين العام للحركة الشعبية إسماعيل جلاب، إن وفدهم دعا خلال الاجتماع إلى اتخاذ خطوات واضحة وجريئة لدعم التحول الديمقراطي وتصفية دولة التمكين، وإلغاء قوانينها القمعية وعلى رأسها قانون النظام العام.

وأضاف: «طالب وفد الحركة بفتح الممرات الإنسانية وإعطاء أولوية لقضايا النازحين واللاجئين»، وأكد استعداد الجبهة الثورية لتوقيع اتفاق عادل وشامل لإنهاء الحرب في أقصر وقت، لاسيما أنها جزء لا يتجزأ من قوى التغيير.

وأردف: «طالب الوفد بإلغاء الأحكام الصادرة بحق قادة الكفاح المسلح، وإطلاق سراح كافة الأسرى والمحكومين».

إلى ذلك، أفادت الوساطة الإفريقية بأنه تم تأجيل الاجتماع بين المجلس العسكري وقوى التغيير بشأن الإعلان الدستوري إلى اليوم الاثنين، وذلك بموافقة الطرفين بحسب ما نقلته «سكاي نيوز عربية».

وكان مدير إدارة الإعلام بالمجلس العسكري، العميد الطاهر أبو هاجة، قال إن «الأيام المقبلة ستعرف حواراً بشأن الإعلان الدستوري وحول ما دار في أديس أبابا».

وأكد أبو هاجة في تصريحاته، التي أدلى بها خلال مقابلة مع التلفزيون الحكومي، أن هناك «حرصاً شديداً ورغبة في الوصول إلى كلمة سواء». وأشار إلى أن ما سينتج عن الحوار «سيكون جزءاً من الاتفاق النهائي»، مع مختلف القوى السياسية في البلاد.

وأكد أبو هاجة، حاجة السودان إلى «ميثاق دستوري يتوافق عليه الجميع في الفترة الانتقالية، من أجل البناء عليه في المرحلة التالية». في أثناء ذلك، أعلنت اللجنة المركزية لأطباء السودان، سقوط ستة جرحى بسبب إطلاق القوات الأمنية للغاز المسيل للدموع خلال تظاهرات اندلعت في الخرطوم، الليلة قبل الماضية، احتجاجاً على تقرير لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام المحتجين من محيط قيادة الجيش الشهر الماضي.