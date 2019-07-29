فيضانات بنجلاديش تودي ب 75 شخصاً.. وقتلى في عواصف إيطاليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي 75 شخصاً على الأقل حتفهم، بينهم عشرات الأطفال، جراء فيضانات اجتاحت بنجلاديش، وتسببت بأضرار لأكثر من ستة ملايين شخص في أنحاء البلاد، في وقت أودت العواصف والأمطار الغزيرة في إيطاليا بحياة ثلاثة أشخاص، وتزداد المخاوف من مقتل 18 شخصاً، في ميانمار، بعد انهيار منجم، صباح أمس.

وأكدت إدارة الكوارث والإغاثة في بنجلاديش، أن الضحايا لقوا حتفهم غرقاً أو بسبب صواعق البرق، والانهيارات الأرضية الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار في المنطقة منذ أوائل الشهر الجاري. وأوضح مسؤول بالإدارة، أن هناك 56 طفلاً من بين الذين لقوا حتفهم. وتضرر سكن 28 من بين 64 منطقة إدارية في البلاد، جراء الفيضانات.

من جهة أخرى، أدت العواصف والأمطار الغزيرة التي تبعت موجة حر في أوروبا إلى مصرع ثلاثة أشخاص في إيطاليا نهاية الأسبوع، وتسببت الرياح في اقتلاع أشجار، وتحطيم أعمدة، وتركت وراءها مخلفات عدّة. وقالت «كولديرتي»، وهي المنظمة الزراعية الأساسية في البلاد، إنّ حبات البرد التي تساقطت أدت إلى أضرار بملايين اليوروات في إيطاليا. ( وكالات)