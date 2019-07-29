شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ثالثة بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت منافسات الجولة الثانية من النسخة الخامسة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، أعمالها أمس، في صالة أوتا جيمنيزيوم بالعاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة ما يقرب من 700 لاعب ولاعبة يمثلون 35 دولة حول العالم.

وواصل أبطال وبطلات الإمارات، حصد الذهب والفضة والبرونز في اليوم الثاني، الذي تم تخصيصه للأحزمة البنفسجية والبنية والأسود رجال وسيدات؛ حيث بلغ إجمالي عدد ميداليات بعثة الإمارات في البطولة 68 ميدالية، بواقع 26 ذهبية، و 26 فضية، و16 برونزية، وهي أكبر حصيلة تحققها الإمارات في تاريخ مشاركاتها بجولات أبوظبي جراند سلام خارج الإمارات.

كما احتلت الإمارات المركز الثالث في الترتيب العام بين الدول المشاركة برصيد 13540 نقطة، بعد البرازيل التي حققت المركز الأول برصيد 15680 نقطة، واليابان في مركز الوصيف برصيد 14640 نقطة، وحصدت كوريا الجنوبية المركز الرابع برصيد 7620 نقطة، والولايات المتحدة الأمريكية المركز الخامس برصيد 3480.

وعلى مستوى ترتيب الأكاديميات، فقد أنهى نادي الوحدة البطولة في المركز الثاني لأول مرة بالنسبة لنادٍ إماراتي برصيد 4340 نقطة، فيما احتلت أكاديمية أكسيس اليابانية المركز الأول برصيد 5000 نقطة، وجاءت أكاديمية انلايت اليابانية في المركز الثالث برصيد 4320 نقطة، ثم نادي بني ياس في المركز الرابع برصيد 2900 نقطة، والجزيرة في المركز الخامس برصيد 2360 نقطة، ولأول مرة أيضاً تدخل 3 أندية إماراتية ضمن الخمس الأوائل في إحدى الجولات خارج الإمارات.

حضر المنافسات وتوج الفائزين منصور الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وطارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام، وتاكا ماسي، رئيس الاتحاد الياباني للجوجيتسو، وخالد الهنائي، المدير التشغيلي لنادي الوحدة المشرف العام على نشاط الجوجيتسو.

أما عن النجم الإماراتي الأبرز في منافسات اليوم، فقد كان عمر الفضلي لاعب منتخبنا الوطني وأكاديمية «777» وبطل آسيا والعالم، وصاحب الرقم القياسي الأهم في العالم وهو الجمع بين ذهبية العالم للشباب والكبار في موسم واحد؛ حيث فاز الفضلي بذهبية الحزام البنفسجي في وزن 62 كجم، متغلباً على 3 منافسين من العيار الثقيل، وتمكن عمر من إنهاء النزال الأول باستسلام المنافس، والثاني بنتيجة 4 - 2، والثالث بأفضلية على المنافس، ليضيف إلى رصيده ميدالية ذهبية ثالثة خلال الموسم الحالي.

وأكد منصور الظاهري، رئيس بعثة الإمارات، أن الجديد في النسخة الحالية من البطولة هو إلغاء الحزام الأبيض من كل الفئات، وإلغاء فئتي الأساتذة 3 و 4، وإغلاق باب التسجيل قبل أن تبدأ البطولة بشهر تقريباً، وكل هذه المعطيات تؤكد أن البطولة تتطور، وتنتقل من مرحلة الكم والإعداد إلى مرحلة الكيف والنوعية، وأن الإقبال عليها وبالرغم من إلغاء هذه الفئات، كبير، وبالتالي فهي تزداد قيمة عاماً بعد عام، وفي ظني أن الوصول للرقم 700 لاعب ولاعبة بالرغم من إلغاء الفئات المشار إليها، وذلك قبل الموعد النهائي للتسجيل بشهر يترجم قوة تأثير البطولة في الخارج، ونجاحها في الدعاية لنفسها في النسخ السابقة.

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وأضاف: «إن الجديد أيضاً في تلك الجولة أننا أقمنا فيها منافسة «ملك البساط» لأول مرة في طوكيو، وهي التي حضرها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وخالد عمران العامري، سفير الدولة لدى اليابان، ويوريكو كويكي، حاكمة طوكيو، الأمر الذي يعكس الاهتمام الحكومي بالبطولة سواء كان في اليابان أو في الإمارات».

وثمن حضور يوريكو كويكي، حاكمة طوكيو، مما يعكس تقديرها لاهتمام الإمارات بواحدة من الرياضات التراثية في ثقافة الشعب الياباني، مشيراً إلى أنها شاركت في التكريم، ثم عقدت جلسة مباحثات بإحدى القاعات في الصالة مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وخالد العامري، حول الاهتمام المشترك بقضية التغير المناخي والبيئة، علماً بأن الإمارات واليابان مهتمتان بهذا الشأن، ونحن سعداء للغاية بأن تكون هناك مباحثات رسمية في موضوعات محورية على هامش بطولة جراند سلام.

وأعرب عن شكره للدكتور ثاني الزيودي، الذي أعطى حضوره للحدث عمقاً، ولاسيما بعد مناقشة موضوع الاستدامة والتغير المناخي، وتبادل الأفكار المشتركة في هذين الملفين المهمين، مضيفة، أن حاكمة طوكيو، أكدت اهتمام اليابان بوجودها القوي في معرض» إكسبو 2020 بدبي العام المقبل، وأنها ستزور الإمارات في بداية العام المقبل، وأن هناك الكثير من القواسم المشتركة، والملفات المهمة التي ستناقشها مع المسؤولين في الإمارات.

وعن النسخة المقبلة من البطولة في طوكيو والترتيب لها قال الظاهري: نحن نواجه تحدياً كبيراً في موعدها الموسم المقبل لأن موعدها المعتاد سيكون في نفس موعد أولمبياد طوكيو، وقد فتحنا هذا الموضوع للنقاش مع حاكمة طوكيو، وأبدت موافقتها على مساعدتنا في أي قرار نتخذه بشأن الموعد، لاسيما أن هناك تشريعات تحظر إقامة أي منافسات موازية في نفس موعد الأولمبياد بنفس المدينة، إلا بتصريح رسمي من اللجنة المنظمة، وأنها لن تمانع منحنا التصريح، لكننا سندرس أيضاً خيارات تغيير الموعد، وإقامتها في شهر نوفمبر/‏تشرين الثاني من عام 2020، مع تحويل جولة ريو دي جانيرو لتقام في موعد طوكيو، وهناك احتمال ثالث أيضاً بأن نقيم جولة طوكيو في مدينة يابانية أخرى، قريبة من طوكيو، ومن جانبنا سندرس الأمر ونتخذ القرار خلال شهرين.

أما عمر الفضلي، نجم منتخبنا الوطني وصاحب الإنجاز الأبرز أمس، فقد أكد أن ذهبية طوكيو تعني له الكثير، لأنها الثالثة بعد ترفيعه من الحزام الأزرق إلى البنفسجي، وذلك من إجمالي 4 مشاركات؛ حيث حصل على البرونزية الوحيدة في جولة موسكو، مشيراً إلى أنه وبعد أسبوع واحد تقريباً من الفوز بالذهبية الآسيوية في منغوليا استعاد من خلال ذهبية طوكيو فرحة النصر.

ومن ناحيته يؤكد البرازيلي هيبامار مدرب الوحدة والمدرب المفضل لعمر الفضلي، أيضاً أن عمر أصبح واحداً من أهم أيقونات الجوجيتسو في العالم، وأنه درب عمر لمدة 3 سنوات، ويؤكد أن إنجازاته التي يحققها لم تأت من فراغ، ولكنها نتيجة للتعب والجهد والتدريبات 4 فترات يومياً.

وأكدت الحكمة أشواق صلاح الدين الخوري، التي انضمت إلى قضاة البطولة لأول مرة في جراند سلام، وشاركت في إدارة عدد من النزالات على البساط في اليوم الأول، وعلى الطاولة في اليوم الثاني، أنها استفادت كثيراً من تلك المشاركة الدولية؛ حيث إنها حرصت على اكتساب الخبرة، والانخراط في بطولة كبرى مثل: أبوظبي جراند سلام.