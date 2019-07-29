شكرا لقرائتكم خبر عن 14 جواداً تتنافس في بلجيكا على كأس رئيس الدولة للخيول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد المحطة البلجيكية الخامسة ضمن سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها السادسة والعشرين التي تقام اليوم الاثنين في مضمار ويلنغتون في أوستند بمملكة بلجيكا، قمة كبيرة تجمع النخبة والقوة والسرعة في لقاء التحدي المثير الذي يقام بالتزامن مع عام التسامح.

وتقام الكأس الغالية برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ظل الاهتمام الكبير والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لإعلاء نهج المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكافة دول العالم.

وتشهد المحطة البلجيكية الثالثة أوروبياً بعد فرنسا وإيطاليا، والخامسة في مجموع المحطات بعد أن بدأت سلسلة السباقات في مصر وانتقلت لأمريكا، مشاركة 14 جواداً في لقاء القمة الذي تلتقي فيه أفضل مرابط الخيل العربية في بلجيكا وأوروبا بصفة عامة، في السباق الذي يقام لمسافة 1600 متر جروب «3»، والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز 30 ألف يورو.

ويجمع السباق القوة والعراقة في لقاءات كبيرة، إذ يتجدد التحدي المثير الذي شهده السباق الأخير للكأس الغالية في محطة ميلانو الرابعة، بين أكويا ومشهور الخالدية في الموقعة البلجيكية.

كما تشارك في السباق أعرق الخيول العربية التي تمثل المرابط البلجيكية والأوروبية.

وتقام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بإشراف اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي، وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام للسباقات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جمعية سباقات الخيول العربية في بلجيكا.

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واطلع وفد اللجنة المنظمة برئاسة فيصل الرحماني المشرف العام السباقات وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي ونيل إبراهام عضو فريق العمل على آخر التحضيرات الجارية لتنظيم المحطة الخامسة للكأس الغالية ضمن أجندة النسخة السادسة والعشرين، وذلك خلال زيارة ميدانية لمضمار ويلنغتون في مدينة أوستند، بحضور نيللي فيليبوت رئيسة جمعية سباقات الخيول العربية الأصيلة في بلجيكا. وعقد الوفد اجتماعاً موسعاً ناقش خلاله كافة الترتيبات التنظيمية بمناطق البادوك والمناطق المخصصة للإعلام وبوابات الدخول للجماهير ومناطق الضيافة لكبار الشخصيات والجانب التسويقي للحدث.

من جهته، نوه مطر اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة المنظمة المشرفة على سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية بأهمية ودور المحطة البلجيكية الداعمة لمسيرة نجاح أجندة السباقات السنوية، مشيداً بالدعم السخي الذي تلقاه الكأس الغالية من قبل القيادة الرشيدة في سبيل ترجمة الكثير من البرامج والمبادرات الناجحة.

وقال: إن السباقات العالمية للكأس الغالية ذات الأصداء الواسعة أسهمت وتسهم باستمرار في ترسيخ صور ومشاهد المنجزات الوطنية لحضارة الإمارات وريادتها العالمية.

وأشاد فيصل الرحماني من جهته بحجم المشاركة في سباق المحطة البلجيكية والتي وصل عدد الخيول المتنافسة فيها إلى 14 جواداً، مؤكداً أن هذه المشاركة تمثل صورة نموذجية لتفاعل قطاع الخيل العالمي بسباقاتنا بمختلف المحطات المعتمدة في أجندتنا لعام 2019، بما يترجم أهداف ورسالة الحدث في كل عام.

وقال: تحظى سباقات الكأس الغالية بسمعة عالمية كبيرة ويرغب الجميع بنيل شرف المشاركة والتواجد في هذا المحفل العالمي الذي يقام على مدار 26 عاماً، وأسهم بتحقيق الكثير من المكتسبات الكبيرة الداعمة لنهضة الخيل العربي في العالم أجمع.

وأضاف: جميع المؤشرات تقودنا إلى سباق مميز من كافة الجوانب في ظل التحضيرات الكبيرة للجنة المنظمة.