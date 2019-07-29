"أنصار الله": تعطيل الملاحة في مطار أبها السعودي بعد هجوم بطائرات مسيرة

القاهرة – سبوتنيك. وأفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته الرسمية في "فيس بوك"، بأن "سلاح الجو المسير نفذ بعدد من طائرات "قاصف كي2" عملية هجومية واسعة استهدفت مواقع هامة في مطار أبها الدولي".
ووفق العميد سريع، "أدت العملية إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار".
وذكر أن "العملية جاءت ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة والتي بلغت 15 غارة جوية خلال 12 ساعة الماضية".
وكانت "أنصار الله" أعلنت فجر الأحد، شن عدد من طائرات "قاصف كي2" عمليتين هجوميتين على غرف التحكم والسيطرة لطائرات مسيرة ومرابضها في مطار نجران جنوب غربي السعودية.
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