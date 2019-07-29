قدم: قاسم باشا يكتسح الاتفاق السعودي برباعية وديًا

إبراهيم محمود/ الخليج 365
اكتسح فريق قاسم باشا التركي، الأحد، منافسه الاتفاق السعودي بأربعة أهداف دون رد وديًا، ضمن استعداداتهما للموسم الكروي الجديد.
وأحرز رباعية قاسم باشا، السنغالي مامي بابا تيام والفرنسي بانغالي فودي كويتا والسويدي من أصل فلسطيني عبد الرحمن خليلي وإلهان ديبي في الدقائق 30 و46 و52 و74.
وأنهى الاتفاق الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.
فيما أنهى قاسم باشا الموسم الماضي من الدوري التركي الممتاز في المركز الرابع عشر برصيد 39 نقطة.
كما أسفرت مباريات ودية أخرى الأحد عن فوز فياريال الإسباني على كولن الألماني بثلاثة أهداف لهدف، وفالنسيا الإسباني على سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدفين لهدف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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