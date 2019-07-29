شاهد.. "باور بنك" يتسبب في إثارة الذعر بمطار دولي في تايلاند

تسبب "باور بنك" في إثارة حالة من الذعر في إحدى مطارات تايلاند، بعدما انفجر في حقيبة، كانت سيدة تحملها.
ويظهر الفيديو، لحظة وصول سائحة إلى مطار شيانغ ماي الدولي، في شمال تايلاند، يوم الأحد الماضي.
واشتعلت النيران في حقيبة الظهر، التي كانت تحملها أثناء سيرها في منطقة تسجيل الوصول، حيث ظهرت السائحة وهي تلقى حقيبتها على الأرض وتهرب بعيد.
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