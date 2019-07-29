شركة ألمانية تعيد إحياء راديو Bremen الأسطوري

كشفت شركة بلاوبونكت عن راديو السيارة "Bremen SQR 46 DAB" الجديد، الذي تستعيد به أمجاد الموديل الأسطوري "Bremen SQR 31" خلال حقبة الثمانينيات والتسعينيات.

وأوضحت الشركة الألمانية العريقة أن راديو السيارة "Bremen SQR 46 DAB" الجديد يأتي مدججا بالتقنيات الحديثة، حيث إنه يدعم وحدات الذاكرة الفلاشية USB وبطاقات MMC وSD وSDHC، كما يمكنه قراءة ملفات بصيغ MP3 وWMA، مع إمكانية توصيل 5 أجهزة محمولة عبر تقنية البلوتوث، بالإضافة إلى منفذ Aux-in.

ويضم الراديو الجديد محطات FM وAM وDAB مع ما يصل إلى 15 محطة قابلة للتخزين، بالإضافة إلى محطات عالمية، فضلا عن "إكوالايزر" ثلاثي النطاقات مع إعدادات مسبقة لموسيقى الروك والبوب والكلاسيك.

ويعمل الراديو بقدرة قصوى تبلغ 4 × 50 وات، كما يمكن إضاءة الأزرار والشاشة بأحد الألوان الخمسة المتاحة.

وتقدم الشركة الألمانية راديو السيارة "Bremen SQR 46 DAB" الجديد نظير سعر يبلغ 449 يورو.