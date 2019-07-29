سامسونج تعلن الموعد النهائي لطرح "جالاكسي فولد" بعد علاج مشكلاته

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات أنها ستطرح الهاتف الذكي القابل للطي "جالاكسي فولد" في أسواق محددة في شهر سبتمبر، بعد معالجة مشكلات المتانة وتحسين تصميم الجهاز.

كانت الشركة قد خططت لإطلاق الجهاز بسعر 1,980 دولارا في الولايات المتحدة في 22 أبريل/نيسان، إلا أنها أجلت الموعد بسبب مشكلات المتانة.

وواجهت شركة سامسونج Samsung أسوأ كابوس في أبريل/نيسان الماضي، بعد أن اكتشف عدد من الصحفيين مشكلات في شاشة الهاتف الجديد قبل أسابيع من موعد إطلاقه.

كما اعتذر دي جي كوه الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج Samsung بسبب تعرض شاشة هاتف جالاكسي فولد للكسر بعد استخدامه ليوم واحد من قبل المراجعين ما اضطر الشركة لسحب الهاتف وتأجيل إطلاقه في الأسواق حتى يومنا هذا.

وبالنسبة لمشكلات المتانة، فإن بعضها جاء بسبب أخطاء بعض المراجعين الذين أزالوا فيلما وقائيا لا يتجزأ من الشاشة، لكن هناك حالات أخرى من مشاكل الجهاز نفسه.

قالت سامسونج للإلكترونيات، في بيان، إن "جالاكسي فولد" يأتي بتعزيزات إضافية لحماية الجهاز بشكل أفضل مع الحفاظ على تجربة الطي.

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وتم تمديد الطبقة الواقية العليا في الشاشة إلى ما وراء الحواف، مما يجعلها جزءا لا يتجزأ من الشاشة ولا تقصد إزالتها.

وتم تعزيز الجزأين العلوي والسفلي من منطقة المفصل (hinge) بأغطية حماية مضافة حديثا، وتمت إضافة طبقات معدنية في الجزء الخلفي من الشاشة لتعزيز حماية الشاشة.

وقالت الشركة إنها قامت بتقليل المساحة بين المفصل وجسم الجهاز.

وذكرت أنها عملت على تحسين المزيد من التطبيقات والخدمات لتقديم أفضل تجربة للعملاء من خلال الواجهة الجديدة.

وصرحت بأنها تجري اختبارات الجهاز النهائية لطرحه في الأسواق العالمية ابتداء من شهر سبتمبر.