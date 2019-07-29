شركة "أبل" تطرح جهازي "آي باد" بمواصفات جديدة بالأسواق

تعمل شركة أبل على إطلاق عدد من الأجهزة اللوحية الجديدة الخريف المقبل، حيث عثر MySmartPrice على ملفين جديدين لموديلات iPad غير معلنة في اللجنة الاقتصادية للانضمام إلى أجهزة آي باد الخمسة الجديدة التي ظهرت في وقت سابق من الشهر.
ولا تفصح الملفات المرسلة عن أرقام طرازات الأجهزة (A2200 وA2232) فقط، ولكنها تخلق صورة أوضح لخطط أبل على المدى القريب لجهاز iPad.
ويعتقد من الملفات أن هناك ثلاث عائلات في الأجهزة الجديدة، منها جهاز من سلسلة A2000 iPad (A2068)، وجهازان من السلسلة A2100 وهما A2197 وA2198، وأربعة إصدارات من A2200 (A2200 وA2228 وA2230 وA2232).
والأجهزة العديدة التي تعمل عليها أبل تشير إلى وجود بعض الفروق، وفي الوقت الحالي أجهزة الآي باد الأكثر احتمالية لصدورها هي ذو الشاشة الكبيرة 10.2 بوصة بالإضافة إلى تحديث لجهاز iPad Pros بحجم 11 و12.9 بوصة.
وحدثت شركة آبل أجهزة الآي باد بقوة في عام 2019، مع إصدارات جديدة من آي باد آير وآي باد ميني بالإضافة إلى خطط لبرامج iPadOS.
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