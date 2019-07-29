تويتر "تفوق التوقعات" وتحقق أرباحا بقيمة 841 مليون دولار

أعلنت تويتر عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2019، والتي بلغت 841 مليون دولار، بزيادة سنوية بنسبة 18 في المئة تقريبًا بالمقارنة مع 711 مليون دولار التي أبلغت عنها الشبكة الاجتماعية للفترة نفسها من العام الماضي.
كما شكلت هذه الأرقام زيادة بنسبة 5 في المئة عن مبلغ 787 مليون دولار الذي حققته الشركة خلال الربع السابق، وأصبح صافي الدخل 1.1 مليار دولار.
وبلغ إجمالي تكاليف ونفقات المنصة في الربع الثاني 766 مليون دولار، بزيادة قدرها 21 في المئة على أساس سنوي، مما أدى إلى دخل تشغيلي قدره 76 مليون دولار.
وعززت الشركة عدد الموظفين بنسبة 20 في المئة في هذا الربع، حيث بلغ عدد الموظفين زهاء 4300 موظف حتى نهاية شهر يونيو.
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