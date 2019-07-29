الشرطة العراقية تعلن صد هجوم لـ "داعش" على حقول "علاس" النفطية

وقالت الشرطة، في بيان نشره موقع صحيفة "السومرية نيوز" العراقي، إن "أبطالنا في حقول صلاح الدين (جبال علاس) والمقر الجوال يصدون تعرضا جبانا لعصابات داعش الإرهابي على حقول علاس النفطية".

MOADH AL-DULAIMI

وأضافت، "حاولت العصابات التقرب من الحقول لكن سواعد أبطالنا حالت دون ذلك، وتم ردعهم بقوة".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الأحد، بصد هجوم مسلح على فوج شرطة حقول عجيل في صلاح الدين، وفقا للسومرية.

وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم "داعش" الإرهابي نهاية عام 2017، وإعادة إعمار المناطق المحررة.