دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تؤكد على شاحن بقدرة 44W لدعم هاتف vivo iQOO Plus 5G ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق هاتف vivo المميز بدعم شبكات الجيل الخامس قريباً إلى الأسواق بعنوان vivo iQOO Plus 5G، وفي تسريبات جديدة تم تأكيد قدرة الشاحن 44W للهاتف، مع السعر الذي ينطلق به لاحقاً إلى الأسواق.

على عكس التسريبات السابقة التي وضعت توقعات بدعم إصدار Vivo القادم iQOO Plus 5G لتقنية الشركة الجديدة في شاحن بقدرة 120W، جاءت تسريبات جديدة لتؤكد على أن الهاتف يدعم فقط قدرة 44W في الشحن، إلا أن التوقعات تشير إلى أن شاحن FlashCharge 120W سيكشف عنه رسمياً خلال فعاليات المؤتمر القادم.

كما كشف عن ملصق إعلاني لهاتف iQOO Plus 5G يؤكد على مستوى تسعير هذا الإصدار، كما يؤكد على العنوان الذي ينطلق به الهاتف إلى الأسواق وقدرة الشحن فائق السرعة التي تصل إلى 44W.

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أيضاً يؤكد الملصق الإعلاني على أن الهاتف ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 855 بلس الجديدة من كوالكوم، كما تأتي البطارية بقدرة 4500 mAh، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، حيث ينطلق هذا النموذج بسعر 655 دولار.

يذكر أن شركة vivo لم تحدد رسمياً موعد إنطلاق مؤتمر iQOO Plus 5G، إلا أن التوقعات تشير إلى إقتراب الإعلان الرسمي نظراً لرصد الملصقات الترويجية للهاتف مؤخراً.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تؤكد على شاحن بقدرة 44W لدعم هاتف vivo iQOO Plus 5G ظهر على التقنية بلا حدود.