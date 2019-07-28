- 1/2
- 2/2
الجزائر - سبوتنيك. وقال محامي الشابين عبو بوعلام، في اتصال مع وكالة "سبوتنيك"، إن محكمة ولاية الشلف أدانت شابين بشهرين حبس موقوف النفاذ، بعد اعتقالهما خلال مسيرات الجمعة وبحوزتهما الأعلام الأمازيغية.
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
وتأتي هذه الإدانة في وقت وضعت الهيئة الوطنية للحوار والوساطة التي استقبلت من طرف رئيس الدولة عبد القادر ين صالح، إطلاق سراح سجناء الرأي كشرط ضروري قبل الشروع في الحوار.
وينتظر عشرات الشباب خاصة في سجن الحراش بالجزائر العاصمة تحديد موعد لمحاكمتهم بذات التهم، بعد اعتقالهم خلال المسيرات وبحوزتهم رايات أمازيغية.
وكانت السلطات الجزائرية قد أمرت، في الثلاثين من حزيران/يونيو الماضي، بوضع 16 شخصا رهن الحبس المؤقت بعد رفعهم أعلام الأمازيغ خلال الاحتجاجات تشهدها البلاد منذ شهور ضد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وضد السلطات الانتقالية التي تدير شؤون البلاد حالياً.
وأمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، وقتذاك، بإيداع 16 متظاهراً الحبس المؤقت، "بتهمة المساس بالوحدة الوطنية " حسب ما أكدته المحامية عويشة بختي في تصريحات للصحافيين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر.. الحكم بسجن شابين حملا الراية الأمازيغية لمدة شهرين مع إيقاف التنفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.