شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على مرتفعات منطقة جازان بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، شملت فيفاء والداير والعيدابى وهروب.

تسبَّبت الأمطار فى انقطاع الكهرباء على بعض المواقع بمحافظة فيفاء لبعض الوقت، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.