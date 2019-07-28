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الشرطة السعودية تلقى القبض على متهمين بسرقة مكبرات صوت أحد المساجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبضت شرطة منطقة الرياض على متهمين اثنين، أحدهما سعودى وأخر مقيم يمنى، وذلك بعد توفر الدلائل على قيام الأول بسرقة أجهزة ومعدات إلكترونية ومكبرات صوت من مساجد، وقيام الثانى ببيع المسروقات مستغلا عمله فى مجال التجهيزات الصوتية.

وصرح المتحدث باسم الشرطة أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على المتهمين، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم.

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