الرياض تستضيف سباق للخيول مصمم ليكون الأغلى بالعالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف المملكة العربية السعودية سباقا دوليا جديد للخيول مصمم ليكون الأغلى فى العالم. ومن المقرر أن يعلن المسؤولون الرياضيون السعوديون فى مؤتمر صحفي سيعقد يوم 7 أغسطس فى حلبة ساراتوجا سبيرنجز العالمية للخيول، بمدينة نيويورك الأمريكية عن التفاصيل. وذكرت مجلة "بلود هورس" بأن المعلومات التى وردت فى الدعوات إلى المؤتمر لم تحدد عن مقدار الجوائز أو مسافة السباق العالمى والذى سيتوج بكأس السعودية. وأشارت إلى أنه من المقرر أن يحضر الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية في المملكة ً مؤتمر الإعلان عن السباق والذي سوف يكون توقيته مناسبا ً جدا حيث يصاحب وقت المؤتمر خلال إقامة سباق ساراتوغا سبيرنجز في نيويورك.

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