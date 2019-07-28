شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى السعودى يؤكد جاهزيته لمواجهة الطوارئ فى موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني جاهزيتها لمواجهة الطوارئ والحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج فى مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال خطط تفصيلية بمشاركة أكثر من 33 جهة حكومية واستشارية تشارك في تنفيذ خطة الدفاع المدني للطوارئ في الحج. وأوضحت المديرية، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم لقيادات قوات الدفاع المدنى بالحج بمكة المكرمة استعداداتها لمواجهة المخاطر المحتملة، والإجراءات الوقائية التى تتبعها لسلامة الحجاج فى جميع مناسك الحج

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