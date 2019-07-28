شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يرعى حفل مؤتمر عسير الصحى الثالث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رعى أمير منطقة عسير الأمير تركى بن طلال بن عبدالعزيز، اليوم الأحد الحفل الذى نظمته المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، ضمن فعاليات مؤتمر عسير الصحي الثالث، الذى تتواصل فعالياته حاليا بفندق قصر أبها.
واطلع أمير عسير على قاعات أعمال المؤتمر، والمعرض المصاحب الذى يضم نماذج لبعض التجهيزات الطبية الحديثة، والخدمات المقدمة للمستفيدين
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