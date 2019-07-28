شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة جوية أمريكية تقتل شخصا مشتبه فى انتمائه لتنظيم داعش بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت القيادة الأمريكية فى أفريقيا فى بيان اليوم الأحد إن ضربة جوية أمريكية قتلت شخصا كان ينسق هجمات ميليشيا متحالفة مع تنظيم داعش فى شمال الصومال.

ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى عن الضربة التى وقعت أمس السبت فى منطقة جوليس الجبلية.

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وبايعت حركة الشباب الصومالية تنظيم القاعدة وتقاتل بين الحين والآخر ميليشيا منشقة فى شمال البلاد بايعت تنظيم داعش.

وتشن الولايات المتحدة ضربات جوية على نحو متكرر في الصومال دعما للحكومة الضعيفة التي تحظى بدعم الأمم المتحدة في مقديشو والتي تقاتل حركة الشباب على مدى سنوات.