قدم: الأهلي يهزم الزمالك في قمة الدوري المصري

إبراهيم محمود/ الخليج 365



حقق فريق الأهلي، الأحد، الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدف دون رد، في ختام مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2018/2019.



وقدم الفريقان أدءً متوسطًا في الشوط الأول، ولم يهدد لاعبوه المرميين بشكل كبير.



وفي الشوط الثاني، زادت الفرص من الأهلى حتى نجح في التقدم بهدف التونسي علي معلول في الدقيقة 59 من زمن المباراة.



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بعد الهدف، كثف الزمالك ضغطه على الأهلي وشكل خطورة كبيرة وأهدر العديد من الفرص السهلة ولكن لم ينجح في التعادل.



وشهدت المباراة طرد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في الدقيقة 90+5 من زمن اللقاء، بعد أن قام بدفع حكم المباراة.



بهذه النتيجة، يتصدر الأهلي المسابقة برصيد 80 نقطة بفارق 8 نقاط عن الزمالك، وتأهلا لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

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