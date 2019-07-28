4 ضربات جوية لـ"الوفاق" تستهدف فلول وامدادات قوات حفتر

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت قوات حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا شن 4 ضربات جوية استهدفت فلول قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وخطوط امداد لهم خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، نشره عبر "فيسبوك" المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها حكومة "الوفاق" لصد هجوم قوات حفتر على العاصمة طرابلس.

وقال قنونو إن سلاح الجو الليبي نفذ خلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة 4 طلعات قتالية.

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وأضاف: "الضربات الجوية ثلاثة منها استهدفت فلولا هاربة لقوات حفتر في محيط معسكر النقلية جنوبي طرابلس، والضربة الرابعة استهدفت امدادات لقوات حفتر في محيط منطقة مزدة جنوبي مدينة غريان" (100 كلم جنوب العاصمة).

وبعد مرور قرابة 4 أشهر من بداية هجومها على طرابلس، في 4 أبريل/نيسان الماضي، لم تتمكن قوات حفتر من إحداث اختراق حقيقي نحو وسط طرابلس، فيما تعددت إخفاتها في الفترة الأخيرة.

وتتمثل أبرز إخفاقات حفتر، في خسارة الجناح الغربي بعد هزيمة قواته في مدينة الزاوية (45 كلم غرب طرابلس)، وفقدان قلب الجيش في غريان.

وأسفر هجوم قوات حفتر على طرابلس منذ بدايته وحتى 5 يوليو/تموز الجاري، عن سقوط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية.

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