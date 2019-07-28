مسلحون يغتالون شقيق قيادي بارز بحزب الإصلاح شرقي اليمن

اليمن / الخليج 365

اغتال مسلحون مجهولون في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، مساء الأحد، شقيق القيادي البارز في حزب الإصلاح، صلاح باتيس، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر، للأناضول، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن المسلحين أطلقوا وابلا من النيران على جميل باتيس، وأردوه قتيلاً على الفور.

وأشار إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب الحادث.

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وحتى الساعة (19:00 ت.غ)، لم يصدر أي تعليق من السلطات الأمنية حول الحادث، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

ومنذ سنوات تشهد بعض مديريات حضرموت عمليات اغتيال وقتل، لم تقتصر على استهداف المسؤولين وقوات الجيش والأمن، بل طالت المدنيين.

وحضرموت، كبرى محافظات اليمن مساحة، إذ تمثل ثلث مساحة البلاد، وتنقسم إدارياً وعسكرياً إلى منطقتين هما مدن ساحل حضرموت (12 مديرية)، أما المنطقة الثانية فهي مدن وادي وصحراء حضرموت (16 مديرية).

وتشكل منطقة مديريات وادي وصحراء حضرموت أهمية كبيرة للسعودية، حيث تغطي تلك المنطقة نصف مساحة حدود اليمن مع السعودية، التي تقود التحالف العربي منذ مارس/آذار 2015.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.