سفارة_المملكة باليابان توضح موقف المواطنين بعد وقوع #زلزال

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في اليابان، اليوم الأحد، أنها تتابع آثار الزلزال بمنطقة مياقي في اليابان، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين.

وناشدت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، الجميع التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، داعيةً المواطنين في حال حدوث أي طارئ إلى التواصل مع شؤون السعوديين على الرقم التالي (09055833862).