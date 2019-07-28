الخدمة_المدنية: عند تكليف المعلم بما يزيد على نصابه‎ ستتم مكافأته

صحيفة الخليج الالكترونية قالت وزارة الخدمة المدنية إن لائحة الوظائف التعليمية حددت لكل معلم نصاباً مخصصاً من الحصص حسب رتبته، وما يزيد على نصابه تتم مكافأته عليه ونشرت وزارة الخدمة المدنية إنفوجرافيك يوضح أنصبة المعلمين الممارسين والمتقدمين والخبراء ومعلمي التربية الخاصة، بحسب ما نصت عليها اللائحة. Advertisements وجاء النصاب التعليمي للمعلم الممارس 24 حصة، وللمتقدم 22 حصة، وللخبير 18 حصة، ولمعلمي التربية الخاصة الممارسين 18 حصة والمتقدمين 16 حصة صفية والخبراء 14 حصة.

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