ليبيا… أسرة البغدادي توجه رسالة لحكومة الوفاق 

القاهرة - سبوتنيك. وقالت أسرة رئيس الوزراء الليبي الأسبق، في بيان اليوم الأحد 28 يوليو / تموز: "نحن نتابع الوضع الصحي الحرج لوالدنا البغدادي المحمودي، الذي يعاني فيه من مرض عضال ألم به في السنوات الأخيرة، نتيجة لظروف سجنه وعدم تلقيه العلاج المناسب، حيث وصل به الأمر إلى مراحل متقدمة من المرض".

© AP Photo / Abdel Magid al-Fergany

وأضاف البيان: "في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني قرارا بالإفراج عنه لدواعٍ صحية، إلا أنه لم يتحقق هذا الأمل حتى تاريخه".

وتابع: "نطالب رئيس بعثة الدعم في ليبيا وجميع المنظمات الإنسانية بالتحرك وبشكل عاجل للضغط على الأطراف المعنية في الحكومة الليبية لتنفيذ قرار الإفراج عليه ليتلقى العلاج المناسب خارج ليبيا لتعذر ذلك فيها".

ولفت البيان إلى أن "الدواعي الإنسانية والحالة الصحية الحرجة ومبادئ حقوق الإنسان تحتم ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ حياته ويحذونا الأمل في أن نسعد بالاجتماع به ليكمل ما تبقى من حياته وسط أسرته وأحفاده".

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والمحمودي، هو آخر رئيس وزراء ليبي، تولى مهام منصبه عام 2005، وتركه إبان "ثورة 17 فبراير"، التي أطاحت بالرئيس الليبي السابق العقيد معمر القذافي.

وواجه المحمودي اتهامات بالفساد وارتكاب جرائم أخرى، وقضت محكمة ليبية في طرابلس في 28يوليو 2015 عليه بالإعدام رميا بالرصاص في القضية المتهم فيها أيضا نجل الرئيس الراحل سيف الإسلام القذافي.

وقررت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني الإفراج عن المحمودي، في 20 من يوليو الجاري، بناء على توصية من اللجنة الطبية.