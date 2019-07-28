وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز شقيق الملك سلمان

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"الخليج 365" من الرياض: توفي اليوم الأمير بندر بن عبدالعزيز، شقيق العاهل السعودي الملك سلمان، ووالد الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي السسعودي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم السبت الموافق 3 / 3 / 1435هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، عن عمر يناهز (79) عاماً وسيصلى عليه، إن شاء الله، بعد صلاة عصر الأحد الموافق 4 / 3 / 1435هـ في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويعد الأمير الراحل بندر بن عبدالعزيز آل سعود، الابن العاشر من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود الذكور، ووالدته هي الأميرة بزة الثني، ولم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.