صرف 103 آلاف جنيه مستحقات وتعويضات لـ6 عمال في الأردن

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، أنّ مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة في السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال في المملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن تعويض الدفعة الواحدة للورثة، وبلغت 4151 دينارا أردنيا أي ما يوازى 103 آلاف و100 جنيه مصري تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إنّ وزير القوى العاملة كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.

وأشار إلى أنّه بمتابعة الشكاوى مع المستشار العمالي في الأردن أشرف الحرايري، أكد أنّ المكتب تواصل مع مسؤولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر ذلك عن حل مشكلة العامل "زهري. ج" مع كفيله "محمد .و. خ" وصرف 1600 دينار، أي ما يعادل 40 ألف جنيه مصري، وخطاب إنهاء خدمات لسحب الضمان الاجتماعي.

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ولفت سعدالدين إلى حل شكوى المواطن المصري "مصطفى"، الذي حصل على مستحقاته البالغة 600 دينار، أي ما يعادل 15 ألف جنيه مصري، فضلا عن جواز سفره وبراءة الذمة، وحصل العامل "إبراهيم. أ"، و"هاني. م"، و"السعيد. م"، و"أحمد.أ" علي براءة ذمتهم.

وتم صرف تعويض الدفعة الواحدة لورثة المرحوم "ماهر.أ.ز. ص" بمبلغ 300 دينار ما يعادل 7500 جنيه، ولورثة المرحوم "عمرو. ع. ج" بمبلغ 892 دينار، ما يعادل 22 ألف جنيه لورثة المرحوم "أشرف. أ. ع" بمبلغ 347 دينار، ما يعادل 8600 جنيه، ولورثة المرحوم "سمير. ط. ع" 412 دينارا، ما يعادل 10 آلاف جنيه مصري وتحويلها جميعها للورثة.