شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 9 أشخاص بمدينة سطيف الجزائرية إثر حادث مرورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 9 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، فى حادث مرور مروع إثر اصطدام شاحنة مقطورة بحافلة لنقل المسافرين، فى منطقة أولاد صابر، بمدينة سطيف شمال الجزائر.

وسارعت 10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثث والجرحى إلى المستشفيات المجاورة.