إرهابي هارب من "بي كا كا": حالة وهن وعجز تعم المنظمة

وان (تركيا) / الخليج 365
أدلى إرهابي من منظمة "بي كا كا" الإرهابية بشهادته عن حالة الوهن والعجز التي تسري في صفوف المنظمة، ورغبة مسلحيها بانتهاز الفرصة للانشقاق عنها.
جاء لك بحسب بيان صادر عن ولاية "وان" التركية (شرق)، كشفت فيه عن تسليم إرهابي من "بي كا كا" نفسه لقوات الأمن، بعد إقناع أسرته له بالاستسلام.
وأوضح البيان أن الإرهابي سلّم نفسه لقوات الدرك في قضاء "باش قلعة" بولاية "وان" بعد أن هرب من صفوف المنظمة الإرهابية.
وأكد أنه -وفق أول إفادة للإرهابي- فإن حالة تململ كبيرة تسود بين أعضاء المنظمة الراغبين بالانشقاق عن المنظمة عند أول فرصة.
وأوضح أن من أسباب حالة القلق والتململ لدى الإرهابيين، هو تراجع الدعم الشعبي للمنظمة وأعضائها، حسب إفادة الإرهابي.
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