الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود

صحيفة الخليج الالكترونية صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: “بيان من الديوان الملكي” انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأحد الموافق 25 / 11 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الاثنين الموافق 26 / 11 / 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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