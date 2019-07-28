تعرف على توقعات طقس غد الاثنين

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صحيفة الخليج الالكترونية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الاثنين، نشاطاً للرياح السطحية، غربية إلى شمالية على البحرين الأحمر والمتوسط بسرعة تبدأ من 15 كم/ساعة.
كما توقعت الأرصاد، أن تصل درجة الحرارة في مكة المكرمة والرياض والدمام 43 درجة مئوية، بينما تقل درجة في المدينة المنورة، وتصل إلى 39 في جدة.
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