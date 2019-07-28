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صحيفة الخليج الالكترونية
أدى نشوب خلاف بين قائدي سيارة على أحقية الطريق، إلى وفاة أحدهما طعناً، وذلك على الطريق الدائري الثالث بالقرب من مستشفى النور بمكة المكرمة.
وتعود التفاصيل، إلى تسديد “الجاني” عدة طعنات إلى صدر شاب 23 عاماً؛ مما أدى إلى وفاته قبل إسعافه إلى المستشفى، بينما فر الجاني من مسرح الجريمة تاركاً المجني عليه غارقاً بدمائه.
وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة، بعد تلقيها بلاغاً بذلك؛ لتجد المجني عليه به أربع طعنات بالصدر ومتوفى.
وعاد ” القاتل ” وسلم نفسه بعد ساعات من جريمته لمركز شرطة العزيزية لتتولى التحقيقات في القضية والدوافع الحقيقية وراء جريمة القتل وإكمال اللازم بحكم الاختصاص.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شاب بـ4 طعنات إثر خلاف بين قائدي سيارة على الدائري الثالث وفرار الجاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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