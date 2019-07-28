شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «التعليم» تعلن ترقية 525 موظفاً للمرتبتين التاسعة والعاشرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، ترقية (525) موظفاً وموظفة إلى المرتبتين التاسعة والعاشرة، وذلك إنفاذاً لتوجيه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

ونصت القرارات على ترقية (342) موظفاً وموظفة من المرتبة الثامنة إلى المرتبة التاسعة، و(183) موظفاً وموظفة من المرتبة التاسعة إلى المرتبة العاشرة.

وأوضحت وزارة التعليم، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن ذلك يأتي استكمالاً لقرارات ترقية موظفي وموظفات الوزارة من شاغلي المراتب العاشرة فما دون.

وجدد وزير التعليم التأكيد على ضرورة العناية بموظفي الكادر الإداري والعمل على ما يحقق رضاهم الوظيفي، ويسهم في تحفيزهم ويعزز من دورهم في منظومة العمل التعليمي، وتهيئة الفرص لهم لتنمية مهاراتهم الوظيفية والإدارية.

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وكانت وزارة التعليم أصدرت الأسبوع الماضي قراراً بترقية (988) موظفاً وموظفة من المرتبة السابعة إلى الثامنة، من أصل (4900) موظف وموظفة سيتم ترقيتهم من جميع المراتب، وستعلن أسماؤهم تباعاً خلال الأسابيع المقبلة؛ مما يتيح الفرصة لترقية الموظفين والموظفات على المراتب من السادسة فما دون.

ويمكن الاطلاع على الأسماء من خلال الروابط التالية:

– من المرتبة الثامنة إلى التاسعة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

– من المرتبة التاسعة إلى العاشرة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).