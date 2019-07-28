وفاة شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز

وصدر بيانا عن الديوان الملكي السعودي، يؤكد الوفاة، وأن صلاة الجنازة ستقام على الأمبر بندر بن عبد العزيز آل سعود، عصر اليوم الأحد.

وقال البيان:"انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم السبت الموافق 3 / 3 / 1435هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، عن عمر يناهز (79) عاماً وسيصلى عليه، إن شاء الله، بعد صلاة عصر الأحد الموافق 4 / 3 / 1435هـ في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون"، حسب صحيفة إيلاف الإلكترونية.

ويعد الأمير الراحل هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود، ولم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة.

ونعى عدد من الأمراء الأمير بندر بن عبد العزيز، منهم الأمير قيصل بن تركي بن فيصل "رحم الله سيدى والدى الأمير بندر بن عبد العزيز"، وأرفق ذلك بالأدعية للراحل.