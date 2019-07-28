بعد إعلان الجيش العراقي… تفاصيل جديدة عن قاعدة بحرية ضخمة في الخليج 

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نقلت قناة "السومرية نيوز"، عن المصدر العسكري، قوله، اليوم الأحد 28 يوليو / تموز: "القاعدة البحرية العراقية، التي ينشئها العراق في الخليج ستكون بين ايران والكويت، مشيرا إلى أن الهدف منها تأمين سيادة العراق بواسطة القوة البحرية، التي تملكها تلك القاعدة".
© AFP 2019 / lyas Akengin
وأوضح أنها "ستعمل على تأمين السيادة العراقية على مياهه الدولية وحماية المنفذ الجنوبي البحري للعراق".
وقال المصدر، بحسب "السومرية نيوز": "تم تخصيص موازنة ضخمة لإنشاء القاعدة، التي ستكون الأولى من نوعها منذ عام 1990"، مشيرا إلى أنها ستتمتع ببرنامج تسليح للقوات البحرية العراقية".
واستطرد: "ستكون تلك القاعدة بداية لتطوير مستوى القوى البحرية العراقية، لتكون بمستوى الطموح، وحتى تقوم بواجباتها العسكرية البحرية"، مشيرا إلى أن هذا المشروع ليس جديدا، لكن الإعلان عنها تم بعد استكمال إجراءاتها وحصلت الموافقات والدعم الحكومي لها.
يذكر أن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، أعلن، في وقت سابق، عن إنشاء أكبر قاعدة بحرية عسكرية للجيش العراقي في محافظة البصرة على مياه الخليج العربي، بهدف تطوير قدرات القوة البحرية العراقية، وحماية المياه الإقليمية للعراق.
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