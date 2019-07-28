وصول مليون حاج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية السعودية

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"الخليج 365" من الرياض: حذرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية من بعض التصرفات التي يقوم بها بعض الناس من محاولة التشويش وإثارة البلبلة بين الحجاج، أو زعزعة أمنهم.

وشدّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على أهمية التزام الحجاج بأداء شعيرة الحج بلا رفث ولا فسوق ولا جدال.

وقال آل الشيخ خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الأحد في جدة على هامش إطلاق الحملة الدعوية "الحج دعوة ومنهج قويم 1440هـ", التي تنفذها الوزارة لأول عام، ويستمر حتى نهاية موسم الحج، إن من يحاول إثارة البلبلة أو إزعاج الحجاج والتشويش عليهم، لا شك أنه آثم في الدنيا والآخرة، مبيناً أن توجيه العاهل السعودي بعدم إثارة مثل هذه الأمور إنما هو من منطلق أمر الله سبحانه وتعالى والقيام برسالته التي أوكلها الله إليه من جعل موسم الحج لعبادة الله فقط.

وأكد الدكتور آل الشيخ، أن الحملة الدعوية "الحج دعوة ومنهج قويم 1440هـ" رسالة مهمة جداً تهدف إلى نشر الوعي ونشر التوجيهات لجميع الحجاج، من أجل أداء النسك على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ، ويحقق براءة ذمة الحاج, مبيناً أنه من ضمن الحملة سيكون هناك مليونا رسالةٍ نصية (SMS) تشرف عليها وكالة الوزارة لشؤون الدعوة لخدمة جميع الحجاج القادمين لهذه الأرض المباركة.

خطباء وسطيون

وقال وزير الشؤون الإسلامية إن منابر الجمعة لها أهمية كبرى في توعية المجتمع وإرشادهم في بيان أمور الدين والدنيا من خلال تخصيص خطباء وسطيين لا غلو فيهم ولا تطرف, أما طريقة مراقبتهم فقال معاليه: لدينا 30 ألف خطبة هذا بالحد الأدنى, وهذا الرقم وضع بالنسبة المعقولة, ومراقبة الخطب من مهام وكالة الدعوة والإرشاد بمخاطبة فروع الوزارة في مختلف المناطق, والفروع تقوم بمخاطبة الإدارات بالمحافظات وتوضع النماذج للخطب لمن أراد ذلك.

في سياق متصل أعلنت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (997.846) حاجًا.

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وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (943.410) حجاج ، فيما قدم عن طريق البر (44.078) حاجًا , وعبر البحر (10.358) حاجًا، وذلك بزيادة (98.500) حاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (11%) تقريباً.

وكانت المديرية العامة للجوازات في السعودية، قد وفرت عدداً من الطلبة الذين يتحدثون أكثر من 10 لغات مختلفة كاللغة الإنجليزية والإسبانية والإندونيسية واليابانية والفارسية والأوردو والتركية وغيرها من اللغات في صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وصالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

صحة الحجاج

وعلى المستوى الصحي، جهزت وزارة الصحة في السعودية جميع أقسام المختبرات وبنوك الدم بالمشاعر المقدسة (منى ــ عرفات)، حيث تم تشغيل 8 مختبرات طبية، و8 بنوك دم بأحدث الأجهزة الطبية العالمية وبأيدٍ سعودية من أطباء وأخصائيين في علوم المختبرات المختلفة، وذلك لخدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1440هـ.

وأوضحت الصحة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المختبرات تقوم باستقبال العينات وإصدار النتائج بنظام دقيق جداً يضمن سلامة جميع النتائج المخبرية، وتم تجهيز مختبر التشخيص الجزيئي بمستشفى شرق عرفات، الذي تتوفر به الفحوصات التأكيدية للأمراض المعدية لفيروسات كورونا والإنفلونزا المستجدة، حيث تتوفر جميع المحاليل والكواشف المخبرية وتعمل بأيدٍ سعودية من أطباء وأخصائيي مختبرات طبية بنسبة 100%.

وبينت الوزارة أن المختبر يقوم بخدماته لحجاج بيت الله تعالى بمشعري منى وعرفات، حيث تصدر النتائج خلال مدة وجيزة جداً وفق برتوكول عالمي ومعايير معتمدة وتشرف عليها لجنة المختبرات وبنوك الدم بالحج.

كما تقوم مستشفيات المشاعر المقدسة بتنظيم عدد من حملات التبرع بالدم تبدأها بمنسوبيها المنتدبين للعمل بمستشفيات المشاعر لتأمين بنوك الدم بالعدد من وحدات الدم ومشتقاته اللازمة قبل وصول الحجاج للمشاعر المقدسة.