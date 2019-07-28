دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي نسخة جديدة من واتساب لا تحتاج رقم هاتفك

يعكف القائمون على تطبيق التراسل الفوري، واتساب، على تطوير نسخة ويب جديدة من التطبيق لن تحتاج إلى رقم هاتف المستخدمين عكس ما هو مُطبق حاليًا.

احذر هذه الثغرة في واتساب وتليجرام تجعل صورك وفيديوهاتك مُتاحة alqiyady 1 احذر هذه الثغرة في واتساب وتليجرام تجعل صورك وفيديوهاتك مُتاحة

شاهد أيضاً: احذر هذه الثغرة في واتساب وتليجرام تجعل صورك وفيديوهاتك مُتاحة وحسبما أوردت عدة تقارير صحفية متخصصة في مجال التكنولوجيا فأن القائمين على واتساب يريدون أن يجعلوا النسخة الجديدة متعدد المنصات؛ حيث ستعمل عبر متصفح الإنترنت حتى عند إيقاف الهاتف الذكي، سواء كان يعمل بنظام “آي أو أس” أو أندرويد. وتُشير التقارير الصحفية ذاتها إلى أن إطلاق مثل هذه النسخة سيزيد من عدد مستخدمي تطبيق واتساب الذين يتخطى عددهم مليار ونصف المليار من المستخدمين النشطين عالميًا.

احترس: خدعة جديدة بإمكانها سرقة أي حساب على واتسآب alqiyady 1 احترس: خدعة جديدة بإمكانها سرقة أي حساب على واتسآب

شاهد أيضاً: احترس: خدعة جديدة بإمكانها سرقة أي حساب على واتسآب يُذكر أن القائمين على تطبيق واتساب كانوا قد أطلقوا إصدارًا مخصصا للحاسوب في 2015 ولكن تشغيله يعتمد على الربط بين الحاسوب والهاتف الشخصي للمستخدم. المزيد:

صور عفوية لكن مضحكة أخذت للمشاهير في الوقت الغير مناسب!

Advertisements

قائمة ب10 نجوم مشاهير أنقذوا حياة الآخرين..أبطال الواقع أيضاً!

بالصور: مقارنة بين مشاهير العالم و أبنائهم، فهل يشبهونهم؟

بالصور: كيف تبدو غرف نوم 10 مشاهير؟

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي