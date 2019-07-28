احذر هذه الثغرة في واتساب وتليجرام تجعل صورك وفيديوهاتك مُتاحة alqiyady 1 احذر هذه الثغرة في واتساب وتليجرام تجعل صورك وفيديوهاتك مُتاحة
شاهد أيضاً: احذر هذه الثغرة في واتساب وتليجرام تجعل صورك وفيديوهاتك مُتاحة وحسبما أوردت عدة تقارير صحفية متخصصة في مجال التكنولوجيا فأن القائمين على واتساب يريدون أن يجعلوا النسخة الجديدة متعدد المنصات؛ حيث ستعمل عبر متصفح الإنترنت حتى عند إيقاف الهاتف الذكي، سواء كان يعمل بنظام “آي أو أس” أو أندرويد. وتُشير التقارير الصحفية ذاتها إلى أن إطلاق مثل هذه النسخة سيزيد من عدد مستخدمي تطبيق واتساب الذين يتخطى عددهم مليار ونصف المليار من المستخدمين النشطين عالميًا.
احترس: خدعة جديدة بإمكانها سرقة أي حساب على واتسآب alqiyady 1 احترس: خدعة جديدة بإمكانها سرقة أي حساب على واتسآب
شاهد أيضاً: احترس: خدعة جديدة بإمكانها سرقة أي حساب على واتسآب يُذكر أن القائمين على تطبيق واتساب كانوا قد أطلقوا إصدارًا مخصصا للحاسوب في 2015 ولكن تشغيله يعتمد على الربط بين الحاسوب والهاتف الشخصي للمستخدم. المزيد:
صور عفوية لكن مضحكة أخذت للمشاهير في الوقت الغير مناسب!
قائمة ب10 نجوم مشاهير أنقذوا حياة الآخرين..أبطال الواقع أيضاً!
بالصور: مقارنة بين مشاهير العالم و أبنائهم، فهل يشبهونهم؟
بالصور: كيف تبدو غرف نوم 10 مشاهير؟
تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
كانت هذه تفاصيل خبر نسخة جديدة من واتساب لا تحتاج رقم هاتفك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.