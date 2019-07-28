شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 خلال تبادل لاطلاق نار بحفل زفاف بمدينة بعلبك اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان اليوم الأحد إن ثلاثة أشخاص قتلوا بعد أن تحول شجار إلى تبادل لإطلاق النار خلال حفل زفاف بالقرب من مدينة بعلبك شرق البلاد.

ووفقا لعدة محطات اخبارية محلية فان المغنى الذى كان يحيى حفل الزفاف كان من بين القتلى خلال الشجار الذى وقع بعد منتصف ليل السبت والذى أدى أيضا إلى إصابة أربعة أشخاص.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن أصوات أعيرة نارية سمعت في المنطقة بعد انتشار الخبر في المنطقة حيث كثفت قوات الجيش والأمن من وجودها تحسبا لأي رد فعل بعد الحادث.