شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يعلن وفاة شقيقه الأمير بندر بن عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن خادم الحرمين الشريفين،الملك سلمان بن عبد العزيز، وفاة شقيقه الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، وهو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور وترتيبه بين اخوته بعد الملك فهد مباشره ووالدته هي الأميرة بزة الثني.

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يذكر أن الفقيد لم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.