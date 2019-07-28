شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك السعودية تضبط كونتنر حلوى يحتوى على أكثر من مليون حبة كبتاجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكّنت "الجمارك السعودية" في منفذ الحديثة من إحباط محاولتَي تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (1.404) مليون حبة، عُثر عليها مُخبأةً في كونتنر "حلوى" "وتفاح" كانتا محمولتيْن بوساطة شاحنتيْن قَدِمتا إلى المنفذ. وفقا لموقع سبق السعودى.

وقال مدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق الزهراني؛ إن الجمرك تمكّن من إحباط تلك الكمية من حبوب الكبتاجون خلال محاولتيْن لتهريبها، حيث وردت أولاً كونتنر عبارة عن فاكهة "تفاح" محمولة على إحدى الشاحنات، وبعد إجراء عملية الكشف والمعاينة عُثر على (520) ألف حبة، كانت مُخبأةً ضمن الحمولة، وذلك بعد تغليف الحبوب وإخفائها بطريقة فنيّة داخل كراتين التفاح.

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وأضاف الزهراني: "كما أحبط الجمرك محاولة تهريب كمية أخرى من حبوب الكبتاجون بلغت (884) ألف حبة، كانت مُخبأةً في كونتنر عبارة عن "حلوى وكاسترد"، حيث تمّ إخفاء كمية الحبوب في علب "الكاسترد" وإغلاقها بطريقة فنية مصنعية، وذلك بقصد التمويه على المراقب الجمركي.

وأكّدت "الجمارك السعودية" أن تعزيز الإنفاذ للأنظمة والقوانين لحماية المجتمع يُمثل إحدى أهم ركائز إستراتيجيتها، وأنها تسعى وتواصل عبر منافذها البرية والجوية والبحرية كافة؛ لمكافحة تهريب المخدرات وجميع الممنوعات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك في سبيل تحقيق هذه الحماية للمجتمع، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.