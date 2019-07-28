شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 6 عناصر من تنظيم داعش الإرهابى فى نينوى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الشرطة بمحافظة نينوى شمالي العراق ستة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل.

وذكرت الشرطة -في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية العراقية اليوم، الأحد، أن "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى -وبناء على أوامر قبض قضائية وتعاون المواطنين- ألقي القبض على ستة عناصر من عصابات داعش الإرهابية: أحدهم كان يعمل فيما تُسمى (الأمنية)، والباقي كانوا مقاتلين فيما يُسمى (ديوان الجند)، خلال فترة سيطرة عصابات داعش على مدينة الموصل".

وأضافت الشرطة أنه تم ضبط ثلاثة صواريخ (بازوكا) ضد الدروع مدفونة في قطعة أرض لأحد عناصر داعش في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.